В Петербурге задержали подозреваемую в хищении бюджетных денежных средств

В период времени с 2 по 30 декабря 2020 года неустановленные лица из числа руководителей одного из частных образовательных учреждений по повышению квалификации, расположенного в доме 1 по проспекту Юрия Гагарина, похитили денежные средства, полученные от Комитета по труду и занятости населения СПб в рамках реализации национального проекта на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

10 декабря 2022 опергруппой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержана 54-летняя директор указанного образовательного учреждения.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.