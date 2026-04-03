На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек

На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе Петербурга

Сегодня днем, 3 апреля около 15 часов 40 минут, на Ириновском проспекте, у дома №43, произошла трагедия. Двадцатилетний молодой человек, управлявший каршеринговым автомобилем марки «Exeed», сбил двух несовершеннолетних девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, регулируемому светофором.

К сожалению, в результате наезда обе пострадавшие, девочки 6 и 7 лет, были доставлены в медицинское учреждение. Позднее поступило сообщение из полиции: младшая из пострадавших девочек скончалась от полученных травм. Состояние второй девочки оценивается как средней степени тяжести, она остается в больнице.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Похожие публикации

6-10-2021, 13:02
В Петербурге иномарка сбила двух школьниц
26-09-2025, 09:49
В Луге пьяный водитель на "ВАЗ Приора" насмерть сбил пенсионерку
29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12-05-2021, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
17-06-2025, 10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
3-07-2025, 14:49
В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход

