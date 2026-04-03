На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек

Сегодня днем, 3 апреля около 15 часов 40 минут, на Ириновском проспекте, у дома №43, произошла трагедия. Двадцатилетний молодой человек, управлявший каршеринговым автомобилем марки «Exeed», сбил двух несовершеннолетних девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, регулируемому светофором.

К сожалению, в результате наезда обе пострадавшие, девочки 6 и 7 лет, были доставлены в медицинское учреждение. Позднее поступило сообщение из полиции: младшая из пострадавших девочек скончалась от полученных травм. Состояние второй девочки оценивается как средней степени тяжести, она остается в больнице.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.