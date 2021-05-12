В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц

Вчера вечером, около 18 часов 40 минут у дома 153/1 по проспекту Энгельса произошло ДТП с участием пешеходов. Проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходили две девочки 11-ти и 12-ти лет, ученицы 4-го класса. Школьницы попали под проезжающий мимо мотоцикл «Кавасаки» под управлением жителя Республики Карелия.

Юные пешеходы доставлены в детскую больницу с травмами средней степени тяжести.