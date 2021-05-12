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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц

В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц

0
63
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе две школьницы попали под мотоцикл на проспекте Энгельса

Вчера вечером, около 18 часов 40 минут у дома 153/1 по проспекту Энгельса произошло ДТП с участием пешеходов. Проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходили две девочки 11-ти и 12-ти лет, ученицы 4-го класса. Школьницы попали под проезжающий мимо мотоцикл «Кавасаки» под управлением жителя Республики Карелия.
Юные пешеходы доставлены в детскую больницу с травмами средней степени тяжести.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход школьники подростки
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