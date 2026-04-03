В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад

1 апреля 2026 года в Московской области задержан 51-летний житель столицы, подозреваемый в хищении электрооборудования со склада на набережной Обводного канала в Петербурге. Задержание проводилось в рамках оперативно-розыскных мероприятий по делу о краже, совершенной 7 декабря 2024 года.

Тогда неизвестная женщина, предъявив поддельный паспорт, выдала себя за клиента хранилища и вынесла ценное электрооборудование на сумму свыше 3,1 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 35-летняя жительница Смоленской области. Она уже находилась под стражей в рязанском СИЗО по другому делу. Злоумышленница призналась в краже со склада на Обводном канале, ей предъявлено обвинение. Задержание ее предполагаемого сообщника, 51-летнего москвича, произошло 1 апреля 2026 года. Он был задержан по статье 91 УПК РФ.