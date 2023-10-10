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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали новгородца, подозреваемого в краже транспортера

В Петербурге задержали новгородца, подозреваемого в краже транспортера

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга задержали новгородца, подозреваемого в краже транспортера

27 сентября 2023 года к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 40-летняя местная жительница с сообщением хищении неизвестным транспортера иностранной марки, стоимостью 900 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
Вчера днем около 15 часов 00 минут возле дома 35 по Авангардной улице опергруппой в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний житель Новгородской области.
Похищенный транспортер был обнаружен на специализированной стоянке в городе Боровичи Новгородской области.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район кража
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