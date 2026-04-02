Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа

В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа


Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Тихвина задержали местную жительницу, укравшую деньги у своего бывшего мужа

Накануне вечером, 1 апреля около 16 часов 40 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области от жильца дома №1 по улице Ново-Вязитская в городе Тихвин поступило заявление о краже. Пострадавший сообщил, что неизвестное лицо проникло в арендованную им квартиру и похитило 50 000 рублей из шкафа, после чего скрылось с места происшествия.

Сотрудниками полиции, спустя несколько часов в городе Тихвин, возле дома №9 по улице Юных Разведчиков, была задержана 36-летняя бывшая супруга заявителя. Установлено, что женщина, используя имеющийся у нее комплект ключей, совершила хищение денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похожие публикации

18-11-2022, 13:21
В Тихвине задержан мужчина, угнавший автомобиль своего отца
20-06-2023, 11:47
В Тихвине задержали подозреваемого в краже с банковской карты пенсионера
15-03-2023, 10:40
В Невском районе задержали подозреваемую в краже банковской карты у пенсионерки
2-05-2023, 10:51
В Тихвине житель Астрахани ударил ножом в шею своего земляка
8-07-2023, 11:09
В Тихвине задержали забившего оппонента доской на городском кладбище
1-06-2023, 12:59
В Гатчине задержали подозреваемую в краже на кладбище

