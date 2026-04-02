В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа

Накануне вечером, 1 апреля около 16 часов 40 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области от жильца дома №1 по улице Ново-Вязитская в городе Тихвин поступило заявление о краже. Пострадавший сообщил, что неизвестное лицо проникло в арендованную им квартиру и похитило 50 000 рублей из шкафа, после чего скрылось с места происшествия.

Сотрудниками полиции, спустя несколько часов в городе Тихвин, возле дома №9 по улице Юных Разведчиков, была задержана 36-летняя бывшая супруга заявителя. Установлено, что женщина, используя имеющийся у нее комплект ключей, совершила хищение денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.