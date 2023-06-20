В Тихвине задержали подозреваемого в краже с банковской карты пенсионера

К полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 68-летний житель города Тихвин с заявлением о том, что днем 18 мая 2023 года, находясь в своей квартире дома 25 4-го микрорайона города Тихвин, он обнаружил отсутствие своей банковской карты, с которой в дальнейшем в течение месяца было списано 15 845 рублей за различные покупки в магазинах города, которые сам он не совершал.

19 июня 2023 года около 13 часов 00 возле дома 8/1 по улице Ястребова поселка Березовик под Тихвином в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.