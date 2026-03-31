20:52
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
20:46
Концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix
20:44
Церемония вручения Международной премии имени К.Ю. Лаврова в Таврическом дворце
12:30
В Петербурге началась подготовка городских фонтанов к новому сезону
12:10
В центре Петербурга пьяный мужчина разгуливал с бензопилой
12:00
В Петербурге иномарка сбила школьницу на электросамокате
11:52
В поселке Белоостров дебошир распылил слезоточивый газ в салоне автобуса
11:49
В Пушкине задержали мужчину, подозреваемого в разбое
11:37
В Петербурге у подростка отняли одежду в автобусе
11:20
Полицейские задержали подозреваемых в избиении петербуржца на улице Демьяна Бедного
11:12
В Петербурге в баре продавали «веселящий газ» и контрафактный алкоголь
20:22
В Петербурге пройдет ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»
20:18
Концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»
20:15
В День аиста на трассе Р-23 вновь гнездятся белые птицы
12:11
Женская сборная Герценовского университета досрочно стала чемпионом студенческих соревнований по футзалу
12:06
Во Всеволожске пресекли канал незаконной миграции
11:59
В Ленобласти пьяного лихача, угнавшего иномарку задерживали со стрельбой
11:34
В Ленобласти ветеренарного врача будут судить за взятки
09:55
В Петербурге задержали агрессивного пассажира автобуса с молотком
09:46
Безголевой старт динамовцев. «Динамо-СПб» — «Луки-Энергия» — 0:0
22:40
СКА обыграл ЦСКА со счетом 1:0
20:27
В Петербурге откроется прямой автобусный маршрут до Севастополя
20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
20:04
Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо»
11:18
В Петербурге в честь 10-летия Росгвардии зажгут факелы Ростральных колонн и включат праздничную подсветку мостов
10:57
Полицейские задержали лихача, устроившего гонки с полицией в Невском районе
10:46
В Петербурге поймали пособника мошенников, обманеувших пенсионера с Оборонной улицы
10:40
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера из Колпино
10:35
В поселке Песочный задержали женщину, подозреваемую в поджоге
10:30
В Петербурге полицейские ликвидировали очередной узел связи украинских мошенников
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в баре продавали «веселящий газ» и контрафактный алкоголь

В Петербурге в баре продавали «веселящий газ» и контрафактный алкоголь

Опубликовал: Антон78
В центре Петербурга полицейские выявили нарушения в баре с «веселящим газом» и контрафактным алкоголем

Полицейские Центрального района Северной столицы начали проверку в отношении развлекательного заведения на улице Ломоносова, где были обнаружены серьезные нарушения. Инициировать проверку заставило сообщение жительницы города, обеспокоенной возможной продажей запрещенных веществ, нелегального алкоголя и использовании одурманивающего газа в баре.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Центрального района провели тщательный осмотр помещений бара. В результате изъяты кассовые аппараты, систему видеонаблюдения и емкости с алкогольными напитками.

При более детальном исследовании обнаружен металлический резервуар и упаковки с воздушными шарами. Экспертиза подтвердила, что в баллоне содержался оксид азота, который используется в качестве одурманивающего вещества. Полицейские также установили факты продажи алкоголя сомнительного происхождения.

По фактам выявленных нарушений начаты административные расследования. В ходе мероприятий задержан 22-летний молодой человек, предположительно являющийся владельцем бара и одновременно работавший барменом. Работники заведения доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Похожие публикации

28-09-2021, 15:09
В Петербурге полицейские провели традиционный рейд по ночным клубам
18-07-2025, 10:40
В Петербурге посетители бара разоружили мужчину с ружьем
27-10-2013, 15:28
Полицейские изъяли 600 литров сомнительного алкоголя
15-04-2022, 09:11
В Петербурге возбуждено первое уголовное дело за торговлю «веселящим» газом
29-03-2023, 14:55
В Петербурге задержан охранник бара за грабеж
23-06-2025, 10:19
На улице Рубинштейна полицейские задержали участников потасовки возле бара

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:00
В Петербурге иномарка сбила школьницу на электросамокате
27-03-2026, 20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
25-03-2026, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
