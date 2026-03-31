В Петербурге в баре продавали «веселящий газ» и контрафактный алкоголь

Полицейские Центрального района Северной столицы начали проверку в отношении развлекательного заведения на улице Ломоносова, где были обнаружены серьезные нарушения. Инициировать проверку заставило сообщение жительницы города, обеспокоенной возможной продажей запрещенных веществ, нелегального алкоголя и использовании одурманивающего газа в баре.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Центрального района провели тщательный осмотр помещений бара. В результате изъяты кассовые аппараты, систему видеонаблюдения и емкости с алкогольными напитками.

При более детальном исследовании обнаружен металлический резервуар и упаковки с воздушными шарами. Экспертиза подтвердила, что в баллоне содержался оксид азота, который используется в качестве одурманивающего вещества. Полицейские также установили факты продажи алкоголя сомнительного происхождения.

По фактам выявленных нарушений начаты административные расследования. В ходе мероприятий задержан 22-летний молодой человек, предположительно являющийся владельцем бара и одновременно работавший барменом. Работники заведения доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех лиц, причастных к незаконной деятельности.