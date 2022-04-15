В Петербурге возбуждено первое уголовное дело за торговлю «веселящим» газом

В минувшую среду в ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 37-летнего уроженца Молдовы. По данным оперативников, мужчина является членом группы торговцев закисью азота - одурманивающего газа, который запрещен в России к свободной продаже.

Злоумышленники с апреля прошлого года наладили поставки «веселящего» газа в 7 ночных клубах, расположенных на улицах Думская и Ломоносова. Сотрудники полиции устанавливают масштабы нелегального бизнеса, источники приобретения запрещенного вещества, а также остальных участников противоправной деятельности. Но уже сейчас есть понимание о десятках поставленных в ночные заведения газовых баллонах и сотен тысяч рублей дохода. При этом, по данным полиции, «веселящий» газ приобретался в других регионах страны.

По материалам полиции СО по Центральному району ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках уголовного дела задержанному предъявлено обвинение.