Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве младшего брата

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве младшего брата

Опубликовал: Антон78
Полицейские Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в расправе над младшим братом

25 марта, около 10 часов 55 минут, в отдел полиции Выборгского района Ленинградской области поступил сигнал об обнаружении в поселке Лебяжье, на улице Сиреневая, тела 52-летнего мужчины. Причиной смерти стали колото-резаные раны.

Через несколько часов на собственной даче в том же поселке Лебяжье был задержан 58-летний брат погибшего. Он является основным подозреваемым в совершении преступления.

В ходе следственных мероприятий были изъяты орудия преступления – нож и топор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по первой части статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

