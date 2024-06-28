В Петербурге поймали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже

В ночь на 25 июня к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о грабеже в квартире дома 12 корп. 1 по улице Маршала Захарова.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 24 июня около 23 часов 00 минут возле дома 12 корп. 1 по улице Маршала Захарова к двум 19-летним жителям города Омска подошли трое знакомых, с которыми они вмести поднялись в снимаемую ими квартиру.

Там между ними произошел конфликт, в ходе которого гости квартиросъемщиков и их 22-летнего друга избили, отобрали 200 тысяч рублей, «iPhone 11», забрали у них паспорта и скрылись.

В последствии одного из избитых молодых людей госпитализировали.

26 июня в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий одного из нападавших - 20-летнего неработающего жителя Омской области задержали возле дома 20 по Апраксину переулку.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску соучастников.