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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже

В Петербурге поймали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже

В ночь на 25 июня к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о грабеже в квартире дома 12 корп. 1 по улице Маршала Захарова.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 24 июня около 23 часов 00 минут возле дома 12 корп. 1 по улице Маршала Захарова к двум 19-летним жителям города Омска подошли трое знакомых, с которыми они вмести поднялись в снимаемую ими квартиру.
Там между ними произошел конфликт, в ходе которого гости квартиросъемщиков и их 22-летнего друга избили, отобрали 200 тысяч рублей, «iPhone 11», забрали у них паспорта и скрылись.
В последствии одного из избитых молодых людей госпитализировали.
26 июня в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий одного из нападавших - 20-летнего неработающего жителя Омской области задержали возле дома 20 по Апраксину переулку.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Приняты меры к розыску соучастников.

Источник: ГУ МВД
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