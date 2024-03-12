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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста

В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста

0
13
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией задержан подозреваемый в разбойном нападении на юриста

Вчера, 11 марта 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 43-летней женщины-юриста, которая рассказала стражам порядка о том, что возле дома 56 по улице Маршала Захарова на нее было совершено разбойное нападение.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 14 часов 30 минут неизвестный, самовольно сев на правое заднее пассажирское сидение принадлежащего юристу автомобиля «БМВ», под угрозой пневматического пистолета пытался похитить из салона ноутбук с сумкой, но осуществить преступные планы помешал мимо проходящий прохожий.
После этого налетчик произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону 68-летнего прохожего и, ничего не похитив, скрылся с места происшествия.
В результате стрельбы никто не пострадал.
Через несколько часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 33 по улице Маршала Захарова полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали 39-летнего неработающего местного жителя.
У задержанного изъяли пневматический пистолет и нож.

Подозреваемого, ранее неоднократно судимого, одна из которых за убийство, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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