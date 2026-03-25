На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем

25 марта 2026 года около 15 часов 30 минут в дежурную часть Главного управления поступила информация о нападении на мужчину возле дома по улице Жени Егоровой. Двое неизвестных совершили физическое насилие в отношении потерпевшего, применив при этом перцовый баллончик.

Пострадавший, 48-летний мужчина, самостоятельно обратился за медицинской помощью и впоследствии был направлен на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что конфликт начался у магазина. В ходе словесной перепалки двое злоумышленников избили свою жертву и распылили ей в лицо газ из перцового баллончика. После нападения нападавшие скрылись с места инцидента.

Оперативные мероприятия, проведенные по горячим следам, позволили в течение часа задержать одного из подозреваемых. 48-летний местный житель был задержан на Выборгском шоссе, дом 31, нарядом патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

В настоящее время ведется поиск второго участника нападения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).