Питерец.ру » Происшествия » На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем

На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими Выборгского района Петербурга задержан местный житель после хулиганской выходки у магазина

25 марта 2026 года около 15 часов 30 минут в дежурную часть Главного управления поступила информация о нападении на мужчину возле дома по улице Жени Егоровой. Двое неизвестных совершили физическое насилие в отношении потерпевшего, применив при этом перцовый баллончик.

Пострадавший, 48-летний мужчина, самостоятельно обратился за медицинской помощью и впоследствии был направлен на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что конфликт начался у магазина. В ходе словесной перепалки двое злоумышленников избили свою жертву и распылили ей в лицо газ из перцового баллончика. После нападения нападавшие скрылись с места инцидента.

Оперативные мероприятия, проведенные по горячим следам, позволили в течение часа задержать одного из подозреваемых. 48-летний местный житель был задержан на Выборгском шоссе, дом 31, нарядом патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

В настоящее время ведется поиск второго участника нападения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Все по теме: Выборгский район, хулиганство
Похожие публикации

25-03-2024, 13:39
В Петербурге подростки в торговом центре распылили в лицо охраннику газ из перцового баллончика
13-03-2026, 11:53
В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
13-01-2025, 09:48
На проспекте Ударников  двое подростков избили и ограбили прохожего
1-02-2024, 11:24
В Шушарах задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожую
13-06-2025, 14:40
В Мурино избили и оргабили прохожего
8-11-2025, 14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
Вчера, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
23-03-2026, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
Наверх