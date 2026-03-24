В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины. Преступление произошло в квартире дома 20, корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту.

Тело погибшей с множественными повреждениями было обнаружено 22 марта днем на застекленном балконе, прикрытое занавеской.

По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний нетрезвый мужчина. Следствие полагает, что между ним и погибшей, с которой он распивал алкогольные напитки, произошла ссора, в ходе которой он нанес ей смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК РФ). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.