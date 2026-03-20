В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире

19 марта оперативники уголовного розыска Адмиралтейского района Петербурга задержали 44-летнего мужчину. У него дома, по адресу Витебская улица, дом 15, хранилось почти два килограмма дымных и бездымных порохов, расфасованных в банки.

Взрывчатые вещества были изъяты в ходе обыска и отправлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ, касающейся незаконного оборота взрывчатых веществ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-следственные действия по делу продолжаются.