Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире

В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга задержали мужчину, хранившего опасные вещества в квартире на Витебской улице

19 марта оперативники уголовного розыска Адмиралтейского района Петербурга задержали 44-летнего мужчину. У него дома, по адресу Витебская улица, дом 15, хранилось почти два килограмма дымных и бездымных порохов, расфасованных в банки.

Взрывчатые вещества были изъяты в ходе обыска и отправлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ, касающейся незаконного оборота взрывчатых веществ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-следственные действия по делу продолжаются.

Похожие публикации

27-12-2024, 12:43
На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества
23-03-2023, 14:21
В Петербурге задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании
24-09-2025, 14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
22-03-2023, 14:19
В Красном селе задержали гражданина, хранившего у себя дома наркотики
28-03-2024, 13:32
В поселке Парголово задержали астраханца за хранение крупной партии наркотиков
13-07-2023, 15:54
В поселке Лесное задержали огородника, культивировавшего наркосодержащие растения

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
16-03-2026, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16-03-2026, 16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
15-03-2026, 23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
Наверх