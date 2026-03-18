Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного

99-летняя пенсионерка из поселка Понтонный стала жертвой мошенников. 11 марта она отдала курьеру у дома №11 по улице Александра Товпеко 450 тысяч рублей.

Полиция Колпинского района начала расследование по факту мошенничества, совершенного в отношении пожилой женщины. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

17 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 38-летний безработный мужчина, проживающий в городе Коммунар. Он подозревается в совершении данного преступления. Подозреваемый был задержан согласно статье 91 УПК РФ.