На Васильевском острове задержали студентов за стрельбу у метро

Накануне ранним утром, 22 октября 2024 года около 06 часов к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о драке и стрельбе возле станции метро «Василеостровская».

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали студентов вуза, двоих 18-летних и одного в возрасте 21 год, а также 33-летнего неработающего петербуржца.

Установлено, что в результате возникшей ссоры 18-летний студент из пневматического пистолета произвел выстрел в воздух, после чего передал его 21-летнему сокурснику.

Все четверо были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы о мелком хулиганстве. Пистолет изъяли и направили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.