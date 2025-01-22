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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга из ювелирного магазина похитили кольца с бриллиантами

В центре Петербурга из ювелирного магазина похитили кольца с бриллиантами

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские ищут похитителя колец с бриллиантами из ювелирного магазина на Михайловской

Накануне вечером, 21 января около 18 часов 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от управляющей ювелирного магазина, расположенного на территории отеля в доме 1/7 по Михайловской улице о том, что из магазина неизвестный украл кольца. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 21 января в период с 14:54 по 15:30 в магазин пришел неизвестный и попросил показать ювелирные украшения под предлогом дальнейшего приобретения подарка для дочери. 

После того как продавец отвлеклась, злоумышленник похитил три кольца из белого золота с бриллиантами.  

Сумма материального ущерба составила 1 930 000 рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, кража
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