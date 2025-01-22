В центре Петербурга из ювелирного магазина похитили кольца с бриллиантами

Накануне вечером, 21 января около 18 часов 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от управляющей ювелирного магазина, расположенного на территории отеля в доме 1/7 по Михайловской улице о том, что из магазина неизвестный украл кольца.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 21 января в период с 14:54 по 15:30 в магазин пришел неизвестный и попросил показать ювелирные украшения под предлогом дальнейшего приобретения подарка для дочери.

После того как продавец отвлеклась, злоумышленник похитил три кольца из белого золота с бриллиантами.

Сумма материального ущерба составила 1 930 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.