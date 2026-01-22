В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса

В органы правопорядка Калининского района Петербурга 18 января в 13:00 поступила информация о происшествии в автобусе №121 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного: группа молодых людей применила газовый баллончик.

Спустя два дня, 20 января, в полицию обратился пожилой мужчина 60 лет. Он сообщил, что после его замечания юная девушка направила в его сторону струю из перцового баллончика и убежала.

Сотрудники полиции быстро установили личность нападавшей – ею оказалась 16-летняя ученица девятого класса.

Девушка была задержана возле дома номер 79 по Гражданскому проспекту. Вместе с матерью ее доставили в следственный отдел, где было инициировано уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В соответствии со статьей 91 УПК РФ подозреваемая помещена под стражу.