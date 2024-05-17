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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, натравившего собаку на прохожих

В Петербурге задержали мужчину, натравившего собаку на прохожих

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района Петербурга задержали натравившего собаку на прохожих

Накануне утром, 16 мая 2024 года около 10 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 107 корпус 4 по Гражданскому проспекту собака покусала женщину.
Пострадавшая рассказала полицейским, что выгуливала свою собаку, когда внезапно агрессивный питбуль напал на них.
Девушка пыталась разнять собак, в то время как хозяин агрессивного пса, вместо того, чтобы унять свою собаку, наоборот, вел себя вызывающе, подбадривая и стравливая пса, после чего ушел с места.
Женщина получила травмы и обратилась в медучреждение, после чего написала заявление в полицию.
Через несколько минут к полицейским поступило аналогичное сообщение об агрессивной собаке, покусавшей мужчину возле дома 109 корпус 2 по Гражданскому проспекту.
Пострадавший ракссказал стражам порядка, что незнакомец в ходе внезапно возникшего конфликта из-за сделанного замечания, спустил свою собаку и распылил содержимое перцового баллончика в его сторону.
Пострадавшего доставили в больницу и после оказания помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.
Сотрудниками полиции была установлена личность хозяина путбуля - 30-летний местный житель. Его задержали и поместили в изолятор  на основании статьи 91 УПК РФ.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Собаку изъяли в качестве вещественного доказательства.

Источник: ГУ МВД
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