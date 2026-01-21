В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению

В результате комплекса оперативных мероприятий, реализованных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Приморского района и следственными подразделениями, установлено, что 12 декабря гражданин 42 лет получил от представителя коммерческой фирмы около 350 тысяч рублей. Эти средства предназначались для передачи должностному лицу энергосетевой компании в качестве вознаграждения за обеспечение общего благоприятствования и ускорение процесса подключения коммерческого объекта к электрическим сетям.

Предполагается также, что, действуя на основании доверенности от иной коммерческой структуры, этот же гражданин через посредника получил приблизительно 190 тысяч рублей. Эта сумма также предназначалась для передачи должностному лицу той же энергосетевой организации за содействие в оперативном подключении рекламных конструкций.

В ходе дальнейшего расследования выявлена причастность к противозаконной деятельности ряда сотрудников энергосетевой организации, а также представителей коммерческих предприятий и посредников, осознававших незаконность осуществляемых операций. По предварительной информации, отдельные участники способствовали оформлению документации, подключению объектов и переводу денежных средств в наличную форму.

Следственными органами на основании материалов, предоставленных экономической полицией, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Два подозреваемых доставлены в следственные органы, где решается вопрос об определении меры пресечения. В рамках следствия проведены обыски по адресам проживания фигурантов, а также в служебных кабинетах соответствующих отделов энергосетевой организации и в офисном помещении коммерческой структуры.