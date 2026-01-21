ента новостей

12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
10:35
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
10:26
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
10:22
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
10:14
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
09:51
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
15:40
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
15:32
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
15:01
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
14:54
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
14:51
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
14:46
Выставка «Зоосад в годы блокады»
14:43
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
14:30
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
14:05
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
14:01
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
13:54
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению

В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Экономическая полиция петербургского Главка выявила коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению

В результате комплекса оперативных мероприятий, реализованных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Приморского района и следственными подразделениями, установлено, что 12 декабря гражданин 42 лет получил от представителя коммерческой фирмы около 350 тысяч рублей. Эти средства предназначались для передачи должностному лицу энергосетевой компании в качестве вознаграждения за обеспечение общего благоприятствования и ускорение процесса подключения коммерческого объекта к электрическим сетям.

Предполагается также, что, действуя на основании доверенности от иной коммерческой структуры, этот же гражданин через посредника получил приблизительно 190 тысяч рублей. Эта сумма также предназначалась для передачи должностному лицу той же энергосетевой организации за содействие в оперативном подключении рекламных конструкций.

В ходе дальнейшего расследования выявлена причастность к противозаконной деятельности ряда сотрудников энергосетевой организации, а также представителей коммерческих предприятий и посредников, осознававших незаконность осуществляемых операций. По предварительной информации, отдельные участники способствовали оформлению документации, подключению объектов и переводу денежных средств в наличную форму.

Следственными органами на основании материалов, предоставленных экономической полицией, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Два подозреваемых доставлены в следственные органы, где решается вопрос об определении меры пресечения. В рамках следствия проведены обыски по адресам проживания фигурантов, а также в служебных кабинетах соответствующих отделов энергосетевой организации и в офисном помещении коммерческой структуры.

Все по теме: Приморский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-05-2023, 15:00
В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках
11-10-2025, 16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
19-06-2025, 10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
30-03-2018, 14:52
В Петербурге директор мини-футбольного клуба подозревается в мошенничестве
15-11-2022, 11:29
В Ленобласти задержана глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
25-04-2023, 19:56
В Петербурге по факту посредничества во взяточничестве проводится ряд обысков

Происшествия на дорогах

21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
20-01-2026, 10:47
В Ропше иномарка насмерть сбила пешехода
19-01-2026, 15:57
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
Наверх