В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках

В полицию Санкт-Петербурга поступила оперативная информация о том, что директор одной из школ Невского района совместно с двумя заместителями получали от своих подчинённых часть денежных средств, выплаченных им в качестве премий.

При проверке поступивших сведений сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были опрошены работники данной образовательной организации, которые подтвердили, что в декабре 2022 года переводили на банковские счета руководства учреждения денежные средства.

Установлено, что незаконно полученной суммой в размере более 200 тысяч рублей подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сегодня сотрудниками управлений экономической безопасности и противодействия коррупции и уголовного розыска регионального Главка совместно со следственными органами проведена серия обысков по местам жительства и работы подозреваемых в получении и даче взяток, а также в отделе образования администрации Невского района. Обнаружены и изъяты электронные технические средства и документация, представляющая интерес для следствия.

54-летняя директор школы и её заместители 32 и 36 лет доставлены в следственные органы для проведения следственных действий. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.