ента новостей

17:09
В Ленобласти строят новые остановки
16:51
В Петербурге пенсионерке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина
16:27
В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов
16:14
В Ленобласти электрички раньше срока поедут по летнему графику
16:12
Активист Литвинов назвал «маниакальной ненавистью» отношение КГИОП к даче Садалиса
15:08
В Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов
15:04
Домены государственных компаний и ведомств защитят от фейков и подделок
15:00
В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках
14:56
Экс-совладельцу банка «Советского» увеличили личный долг на 2 млрд рублей
14:25
Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
14:24
Пётр Свидлер выиграл шахматный турнир в шведском Мальмё, в котором выступал самый молодой гроссмейстер мира Абхиманью Мишра
14:20
Съезд с КАД на улицу Парашютную полностью перекроют
14:16
Все ушли в Сбер: бизнес может выбрать новый ИТ-продукт корпорации
14:12
В Ленобласти изъяли два подпольных арсенала оружия и боеприпасов
11:02
В Ленобласти задержан дуэт автоугонщиков
10:57
В Пулковском парке ограбили пенсионера с ограниченными возможностями
10:41
В Ленобласти "Ниссан Кашкай" вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся
10:34
В Мурино 58-летняя женщина перевела мошенникам более 3 миллионов рублей
10:22
Во Всеволожске налетчик с ножом вынес наличные из офиса микрофинансовой конторы
09:27
Выставка «инклюзивных передвижников» «Лоскутный Петербург» открылась в Исаакиевском соборе
09:23
В Петербурге доцент Военно-медицинской академии перевел мошенникам 1,6 млн рублей
23:26
«Шахматная сборная Москвы» выиграла ХХХ командный чемпионат России, хотя Даниил Дубов и победил Эрнесто Инаркиева, а петербургская СШОР проиграла бронзовым призёрам из Московской области
22:56
Провалив вторую половину, «Зенит» проиграл ЦСКА третий матч серии за бронзу Единой Лиги ВТБ, при этом команда Паскуаля набрала всего 60 очков за игру
21:12
В Петербурге завершился региональный этап молодёжной программы «Я в деле»
21:01
Благотворительный фестиваль «Чужих детей не бывает»
20:52
Новичкам не место: как развивается рынок мобильных приложений в России
20:43
Кошмарно, везде грязь и пыль: петербуржцы недовольны итогами месячника благоустройства
20:15
В "Пулково-2" запускается "Авиалекторий"
18:55
11 мая в Петербурге завершится отопительный сезон
18:54
Волейбольный «Зенит» проиграл серию за бронзу новосибирскому «Локомотиву»: будет ли отправлен в отставку Виктор Сидельников?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках

В Петербурге проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках

0
66
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Полицией Санкт-Петербурга проведены обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках

В полицию Санкт-Петербурга поступила оперативная информация о том, что директор одной из школ Невского района совместно с двумя заместителями получали от своих подчинённых часть денежных средств, выплаченных им в качестве премий.
При проверке поступивших сведений сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были опрошены работники данной образовательной организации, которые подтвердили, что в декабре 2022 года переводили на банковские счета руководства учреждения денежные средства.
Установлено, что незаконно полученной суммой в размере более 200 тысяч рублей подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сегодня сотрудниками управлений экономической безопасности и противодействия коррупции и уголовного розыска регионального Главка совместно со следственными органами проведена серия обысков по местам жительства и работы подозреваемых в получении и даче взяток, а также в отделе образования администрации Невского района. Обнаружены и изъяты электронные технические средства и документация, представляющая интерес для следствия.
54-летняя директор школы и её заместители 32 и 36 лет доставлены в следственные органы для проведения следственных действий. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-12-2021, 14:02
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
12-03-2023, 10:17
В Ленобласти будут судить бывшего председателя совета директоров банка, похитившего свыше 170 миллионов рублей
25-04-2023, 19:56
В Петербурге по факту посредничества во взяточничестве проводится ряд обысков
20-02-2021, 10:39
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество
25-01-2022, 10:01
Дело обманутых дольщиков в Ленобалсти передано в суд
30-07-2022, 13:35
В Петербурге полицейские пресекли деятельность незаконных банкиров

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 10:41
В Ленобласти "Ниссан Кашкай" вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся
0
162
9-05-2023, 15:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла женщина и четверо пострадали
0
155
9-05-2023, 14:14
В Новогорелово иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
178
8-05-2023, 17:50
В Ленобласти столкнулись три автомобиля. Пострадали женщина и ребенок
Наверх