В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова

В полицию города Тосно 20 января в 10:10 обратилась 49-летняя местная жительница, сообщив о совершенном на нее разбойном нападении.

Как рассказала потерпевшая, около 9 утра возле дома номер 21 по улице Боярова злоумышленник применил против нее перцовый баллончик, распылив его содержимое в лицо, после чего похитил ее сумку.

В тот же день, в 19:15, сотрудниками полиции возле одного из домов на улице Боярова был задержан 37-летний безработный тосненец, которого подозревают в совершении данного преступления.

Похищенные вещи возвращены владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 УК РФ (разбой). В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.