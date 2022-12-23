В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении

Как сообщалось ранее, 2 декабря в полицию обратился 35-летний гражданин среднеазиатской республики. Он рассказал, что с возле дома 50 по улице Краснопутиловская, двое неизвестных распылили перцовый баллончик и забрали у него пакет с денежными средствами в размере 300 000 долларов США и скрылись с места происшествия на автомобиле серого цвета.

Было установлено, что злоумышленники представились родственниками потерпевшего, посадили его в автомобиль «Лада», в салоне применили слезоточивый газ, отобрали деньги, вытолкнули из машины и уехали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в нападении. 25-летний мужчина находится в сопредельном государстве. Он задержан там за хранение и контрабанду оружия. Второй подозреваемый, 26-летний мужчина, задержан в Невельском районе Псковской обл. В ходе досмотра у него изъято 20 000 долларов США.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения – заключение под стражу.