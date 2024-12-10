В Ломоносовском районе в ДТП такси с джипом пострадали три человека

Сегодня утром, 10 декабря около 08 часов к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 31-ом километре трассы «Антоши-Ропша».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что неустановленный водитель, управляя автомобилем такси «Хендай Солярис», выехал на встречную полосу движения в месте разрешенном для маневра, и столкнулся с автомобилем «Исузу», под управлением 51-летнего водителя.

Со слов водителя «Исузу», автомобиль такси двигался по встречной полосе с выключенными фарами.

В результате дорожного происшествия таксиста и его пассажира госпитализировали, предварительно, в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля «Исузу» также получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.