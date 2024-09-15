В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле

Сегодня ночью, 15 сентября 2024 года около 00 часов 05 минут на 8-ом километре Приморского шоссе, в поселке Серово, Курортного района Петербурга 38-летняя женщина, управляя мотоциклом «Хонда CBR600RR», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Сhery Tiggo».

В результате дорожного происшествия мотоциклистка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Установлено, в текущем году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.