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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчина поймали представителей кочевого народа, подозреваемых в налете на магазин

В Гатчина поймали представителей кочевого народа, подозреваемых в налете на магазин

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Гатчины задержали представителей кочевого народа, подозреваемых в налете на магазин

Накануне вечером, 23 марта около 16 часов 50 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 22-летней продавца магазина о том, что около часа назад неизвестные похитили продукты из торгового зала сетевого магазина на Рощинской улице, дом 20, в города Гатчина, а когда продавец попыталась им помешать, распылили ей в лицо содержимое газового баллончика и убежали.

Около 17 часов 20 минут того же вечера возле дома 42 по улице Чкалова в городе Гатчина сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления, по горячим следам задержали представителей кочевого народа: 22-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, у которых изъяли газовый баллончик.

Задержанных доставили в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, разбойное нападение
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