В Ленобласти подросток на родительской "Мазде" насмерть сбил велосипедистку

Вчера вечером около 19 часов на автодороге под Каменногорском, Выборгского района Ленинградской области 17-летний местный житель на родительской "Мазде 3" сдавал назад и сбил 41-летнюю велосипедистку, которая ехала навстречу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Как рассказали 47news в ГИБДД, подросток водитель скрылся с места ДТП. Автомобиль зарегистрирован на его 43-летнюю родственницу. Известно, что водительское удостоверение ему не выдавалось, штрафов за нарушения правил дорожного движения нет.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



