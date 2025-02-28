На Варшавской улице автобус протаранил семь автомобилей и вылетел на тротуар. Погибла женщина-пешеход

Сегодня днем, 28 февраля около 15 часов 20 минут на пересечении улицы Варшавской с Ленинским проспектом, в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

По предварительной информации, водитель автобуса маршрута № 147 по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями и выехал на тротуар.

В результате дорожного происшествия погибла женщина-пешеход, которая в момент ДТП находилась на тротуаре. Общее число пострадавших уточняется.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На месте происшествия работают следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.