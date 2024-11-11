Работы в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 5 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (31 километр КАД — транспортная развязка на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса») изменится схема движения автотранспорта.
На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.
Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Общая длина тоннеля по оси 560 м.
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.