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Питерец.ру » Общество » Работы в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 5 декабря

Работы в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 5 декабря

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52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга продлеваются до 5 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в Токсовском тоннеле в составе федеральной трассы А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (далее — КАД) (31 километр КАД — транспортная развязка на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса») изменится схема движения автотранспорта.

«В результате проведения работ по ремонту деформационных швов, была выявлена необходимость в герметизации температурных зазоров между секциями тоннеля, в связи с чем сроки производства работ с попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля продлеваются до 16 ноября по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, а в период с 17 ноября по 5 декабря по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме» - добавил Пузыревский.

Общая длина тоннеля по оси 560 м.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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