ента новостей

12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери

В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В доме на улице Кременчугской в центре Петербурга из автомата расстреляли архитектора станции метро «Горьковская»

Сегодня утром в жилом доме на Кременчугской улице, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга, произошло убийство. Неизвестный злоумышленник, вооруженный автоматом, поджидал мужчину с ребенком возле лифта. Отец и его десятилетняя дочь спускались по лестнице, когда преступник вынудил их опуститься на колени. Направив оружие в затылок взрослому, он произвел выстрел. Ребенок, в состоянии глубокого потрясения, сумел скрыться в квартире.

Вскоре после инцидента, из квартиры, расположенной этажом ниже, начал просачиваться дым. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с возгоранием. Внутри помещения было обнаружено тело мужчины, предположительно, причастного к стрельбе, который покончил с собой. По предварительной информации, погибший недавно вернулся из зоны проведения специальной военной операции, и между ним и убитым ранее возник конфликт.

По предварительным данным, жертвой стал архитектор, принимавший непосредственное участие в создании современного архитектурного облика станции метро "Горьковская". Он проживал в пятикомнатной квартире на Кременчугской улице вместе со своей женой и четырьмя детьми. Утром 8 октября он планировал отвезти дочь в учебное заведение.

Все по теме: Центральный район, убийство, огнестрельное ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-02-2019, 14:36
В Ленобласти пенсионер погиб на пожаре
14-05-2025, 12:01
На улице Бурцева подростки стреляли из пневматики из окон квартиры
13-05-2024, 12:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Кременчугской улице
15-07-2020, 11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
12-02-2023, 11:38
В Колпино пенсионер обнаружил своего брата зарезанным в квартире
25-04-2022, 10:07
В Петербурге произошел взрыв на лестнице в жилом доме

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
Вчера, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
Вчера, 11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
6-10-2025, 10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
Наверх