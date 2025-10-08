В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери

Сегодня утром в жилом доме на Кременчугской улице, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга, произошло убийство. Неизвестный злоумышленник, вооруженный автоматом, поджидал мужчину с ребенком возле лифта. Отец и его десятилетняя дочь спускались по лестнице, когда преступник вынудил их опуститься на колени. Направив оружие в затылок взрослому, он произвел выстрел. Ребенок, в состоянии глубокого потрясения, сумел скрыться в квартире.

Вскоре после инцидента, из квартиры, расположенной этажом ниже, начал просачиваться дым. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с возгоранием. Внутри помещения было обнаружено тело мужчины, предположительно, причастного к стрельбе, который покончил с собой. По предварительной информации, погибший недавно вернулся из зоны проведения специальной военной операции, и между ним и убитым ранее возник конфликт.

По предварительным данным, жертвой стал архитектор, принимавший непосредственное участие в создании современного архитектурного облика станции метро "Горьковская". Он проживал в пятикомнатной квартире на Кременчугской улице вместе со своей женой и четырьмя детьми. Утром 8 октября он планировал отвезти дочь в учебное заведение.