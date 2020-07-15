В жилом здании на Краснопутиловской улице выбило окна, возник пожар. Есть пострадавший.
Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме 108 по Краснопутиловской улице.
По информации МЧС, хлопок на первом этаже прогремел в 07:50 утра. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. В пристройке здания расположена кулинарная школа.
Пожару присвоен номер 1-бис. Тушением заняты 49 человек и 13 единиц техники.
По предварительным данным, взорвался газ. Женщина получила тяжелые ожоги тела.
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
Яндекс
Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме 108 по Краснопутиловской улице.
В жилом здании на Краснопутиловской улице выбило окна, возник пожар. Есть пострадавший.
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