В Петербурге произошел взрыв на лестнице в жилом доме

Сегодня около 03 часов ночи в жилом доме 22 корпус 1 на Товарищеском проспекте прогремел взрыв. По словам очевидцев, дыма не было, громкий хлопок и всё стихло. От взрыва выбило стекла в квартире и подъезде на восьмом и девятом этажах.

Взрыв неустановленного устройства произошел на лестничной клетке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки, сообщает ТАСС. Эвакуированы 66 жильцов подъезда, включая 18 детей. Пострадавших нет.

Пожара после взрыва не произошло, однако повреждены двери лифта, выбиты стекла, а на фасаде трех последних этажей образовалась трещина. Ведется обследование дома, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди. Эвакуированные размещены в ПВР на базе школы.

По предварительным данным, больше всего пострадала квартира 36-летнего мужчины, о нем известно, что он входил в группировку пранкеров - телефонных шутников, сообщает RG.ru. А некоторое время назад решил выйти из группы и стал получать угрозы от других участников.

В настоящее время полицейские разыскивают участников группировки, чтобы задать им ряд вопросов.