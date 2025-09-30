Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку

В городе Всеволожск, 29 сентября, около 23 часов 40 минут, произошла трагедия. Возле дома номер 31, расположенного на Октябрьском проспекте, автомобиль марки «Хендай Солярис», под управлением 23-летнего мужчины, совершил наезд на 18-летнюю девушку.

Установлено, что пострадавшая пересекала проезжую часть в месте, не оборудованном пешеходным переходом. В результате столкновения с транспортным средством, девушка скончалась на месте аварии.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин трагедии.