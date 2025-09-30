ента новостей

13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку

Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту аварии во Всеволожске, где погибла девушка-пешеход 

В городе Всеволожск, 29 сентября, около 23 часов 40 минут, произошла трагедия. Возле дома номер 31, расположенного на Октябрьском проспекте, автомобиль марки «Хендай Солярис», под управлением 23-летнего мужчины, совершил наезд на 18-летнюю девушку.

Установлено, что пострадавшая пересекала проезжую часть в месте, не оборудованном пешеходным переходом. В результате столкновения с транспортным средством, девушка скончалась на месте аварии.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин трагедии.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-07-2025, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
26-08-2025, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
24-09-2025, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
15-03-2019, 11:06
В Петербурге маршрутка сбила 17-летнюю девушку
24-09-2025, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
10-02-2024, 17:22
В Московском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
Вчера, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Вчера, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
27-09-2025, 15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
Наверх