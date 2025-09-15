В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине

В правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило заявление от администрации гипермаркета, расположенного на Богатырском проспекте. Согласно заявлению, один из покупателей произвел оплату на кассе, используя две фальшивые банкноты достоинством 5000 рублей каждая.

Сотрудники отдела экономической безопасности быстро установили личность человека, подозреваемого в изготовлении фальшивых денежных знаков. Им оказался 63-летний гражданин, проживающий в доме номер 52 по тому же Богатырскому проспекту.

Когда сотрудники полиции прибыли к его квартире, подозреваемый признал свою вину и заявил, что самостоятельно изготовил поддельные купюры, используя струйный принтер в домашних условиях.

При проведении обыска в квартире были обнаружены и конфискованы еще семь поддельных банкнот номиналом 5000 рублей, а также листы бумаги с напечатанными изображениями денежных билетов, готовых к вырезанию.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где было возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за изготовление, хранение, транспортировку или сбыт фальшивых денег. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выяснения точного количества магазинов, где задержанный успел расплатиться фальшивыми купюрами.