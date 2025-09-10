ента новостей

В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
Премьера спектакля «Ханума»
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
Выставка «Картины опыта»
Выставка «Под черным солнцем»
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета

В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета

Антон78
Полицейские расследуют хищение оружия из сарая в Выборгском районе Петербурга

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 9 сентября в 09:30 поступило заявление от 65-летнего мужчины, проживающего в доме на улице Кольцова. Он сообщил о проникновении злоумышленника в его сарай. Преступник, взломав навесной замок, похитил принадлежащее заявителю гладкоствольное охотничье ружье, а также два газовых пистолета.

По факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления личности преступника и возвращения похищенного имущества законному владельцу.

