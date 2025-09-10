В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 9 сентября в 09:30 поступило заявление от 65-летнего мужчины, проживающего в доме на улице Кольцова. Он сообщил о проникновении злоумышленника в его сарай. Преступник, взломав навесной замок, похитил принадлежащее заявителю гладкоствольное охотничье ружье, а также два газовых пистолета.

По факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления личности преступника и возвращения похищенного имущества законному владельцу.