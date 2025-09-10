Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону

В Адмиралтейском районе Петербурга 9 июля около 19 часов 30 минут правоохранительные органы приняли заявление от пожилого 86-летнего гражданина, проживающего в коммунальной квартире, расположенной на Гороховой улице.

По словам заявителя, в дневное время суток неустановленное лицо незаконно проникло в его комнату и совершило хищение иконы, датируемой XIX веком, после чего скрылось с места преступления. Потерпевший оценил нанесенный ему материальный ущерб в размере 208 000 рублей.

В связи с произошедшим инцидентом полицией возбуждено уголовное дело, квалифицированное по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с проникновением в жилище).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лица, совершившего данное преступление.