На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
Выставка «Картины опыта»
Выставка «Под черным солнцем»
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
День памяти жертв блокады Ленинграда
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Полицией Всеволожского района задержан подозреваемый в вандализме в Сертолово

По информации, опубликованной ранее, 07 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 39-летнего гражданина, проживающего в Сертолово. Заявитель сообщил, что возле дома номер два по улице Молодцова группа несовершеннолетних нанесла ущерб остановочному павильону, причем один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали в непосредственной близости пятнадцатилетнего подростка, проживающего в Сертолово. В присутствии законного представителя юноша был подвергнут допросу. Согласно его показаниям, он проводил время в компании знакомых, один из которых разбил стекло на остановке общественного транспорта, а затем выстрелил в прохожего, сделавшего замечание, после чего скрылся с места преступления.

По данному инциденту следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм).

8 сентября, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, вечером на улице Молодежной в Сертолово был задержан 17-летний житель деревни Агалатово Всеволожского района, подозреваемый в соучастии в указанном преступлении. После проведения допроса он был передан законным представителям. У задержанного изъято пневматическое оружие. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, вандализм, подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Добавьте комментарий
