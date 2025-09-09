В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме

По информации, опубликованной ранее, 07 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 39-летнего гражданина, проживающего в Сертолово. Заявитель сообщил, что возле дома номер два по улице Молодцова группа несовершеннолетних нанесла ущерб остановочному павильону, причем один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали в непосредственной близости пятнадцатилетнего подростка, проживающего в Сертолово. В присутствии законного представителя юноша был подвергнут допросу. Согласно его показаниям, он проводил время в компании знакомых, один из которых разбил стекло на остановке общественного транспорта, а затем выстрелил в прохожего, сделавшего замечание, после чего скрылся с места преступления.

По данному инциденту следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм).

8 сентября, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, вечером на улице Молодежной в Сертолово был задержан 17-летний житель деревни Агалатово Всеволожского района, подозреваемый в соучастии в указанном преступлении. После проведения допроса он был передан законным представителям. У задержанного изъято пневматическое оружие. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.