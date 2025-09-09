ента новостей

В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Приозерском районе Ленобласти электричка столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожной станции Мюллюпельто

Сегодня утром, 9 сентября около 07 часов 10 минут в Приозерском районе Ленинградской области, на железнодорожной станции Мюллюпельто произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки, осуществил выезд на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся пригородным поездом, следовавшим по маршруту "Кузнечное – Санкт-Петербург".

Несмотря на незамедлительное применение машинистом поезда экстренного торможения, столкновение с транспортным средством предотвратить не удалось.

В результате инцидента ни пассажиры пригородного поезда, ни члены локомотивной бригады не получили телесных повреждений. Задержка в движении поезда составила 32 минуты, после чего состав продолжил следование по установленному маршруту.

В настоящее время Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура инициировала проведение проверки, направленной на установление соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ленобласть, Приозерский район, ДТП
