В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера

Вечером 7 сентября 2025 года, около 21 часа 50 минут, напротив дома номер 110 по Краснофлотскому шоссе города Ломоносов 37-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля марки “BUICK ENCORE”, допустила столкновение с 72-летним мужчиной.

Пешеход осуществлял переход через проезжую часть в неустановленном для этого месте, пересекая дорогу слева направо относительно направления движения автомобиля.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в отделение интенсивной терапии Центральной районной больницы города Ломоносова для оказания неотложной медицинской помощи.