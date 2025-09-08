ента новостей

16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
11:28
В Шушарах мужчине выстрелили в лицо у автозаправки
11:09
В центре Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве с «Пионером»
11:00
В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера
10:50
На улице Доблести 19-летний юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем
10:28
В Ленобласти мужчина на питбайке погиб, врезавшись в опору ЛЭП
10:28
Под Красным Селом мужчина трижды попал под колеса автомашин
10:27
«Динамо» в домашнем матче уступило одноклубникам из Брянска — 1:2
14:48
В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
14:36
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
13:54
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
13:46
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
11:17
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
11:04
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера

В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Автоледи на “BUICK ENCORE” сбила пенсионера на Краснофлотском шоссе. 

Вечером 7 сентября 2025 года, около 21 часа 50 минут, напротив дома номер 110 по Краснофлотскому шоссе города Ломоносов 37-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля марки “BUICK ENCORE”, допустила столкновение с 72-летним мужчиной.

Пешеход осуществлял переход через проезжую часть в неустановленном для этого месте, пересекая дорогу слева направо относительно направления движения автомобиля.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в отделение интенсивной терапии Центральной районной больницы города Ломоносова для оказания неотложной медицинской помощи. 

Все по теме: Петродворцовый район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
30-06-2025, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
4-09-2025, 11:21
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
28-10-2022, 11:44
Во Фрунзенском районе подросток на электросамокате оказался под колесами иномарки
19-07-2025, 20:11
На трассе «Рощино - Цвелодубово» в ДТП погиб пожилой водитель «Рено Дастер»
22-06-2025, 13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
Сегодня, 12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
Сегодня, 11:00
В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера
Сегодня, 10:50
На улице Доблести 19-летний юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем
Наверх