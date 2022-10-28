Во Фрунзенском районе подросток на электросамокате оказался под колесами иномарки

Вчера вечером около 19 часов возле дома 29/1 по Будапештской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 43-летняя кандидат педагогических наук, управлял своим автомобилем Kia Venga, при заезде во двор не уступила дорогу и совершила наезд на 13-летнего подростка, передвигавшегося на электросамокате по тротуару в направлении от проспекта Славы к улице Турку.

В результате мальчик с сотрясением мозга и ушибами рук в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

По данным АН «Оперативное прикрытие», доцент в 2022 году 41 раз привлекалась к ответственности за превышение скорости и один раз - за стоянку под запрещающем знаком.