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Питерец.ру » Происшествия » Водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП возле Усть-Луги

Водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП возле Усть-Луги

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят поверку по факту смертельного лобового столкновения возле Усть-Луги

Сегодня утром, 18 марта около 09 часов 25 минут на 41-ом километре трассы «подъездной путь к морскому торговому порту «Усть-Луга», в Кингисеппском районе Ленинградской области 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Черри TIGGO 4» не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 50-летнего мужчины. 

В результате дорожного происшествия водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
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