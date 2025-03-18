Водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП возле Усть-Луги

Сегодня утром, 18 марта около 09 часов 25 минут на 41-ом километре трассы «подъездной путь к морскому торговому порту «Усть-Луга», в Кингисеппском районе Ленинградской области 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Черри TIGGO 4» не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 50-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.