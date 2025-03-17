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Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе школьница упала с высоты на строительном объекте

В Кингисеппе школьница упала с высоты на строительном объекте

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кингисеппа устанавливают обстоятельства падения ребенка с высоты на строительном объекте

Накануне вечером, 16 марта около 18 часов 55 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация из больницы о доставлении от дома 47 по проспекту Карла Маркса находившейся в состоянии средней степени тяжести 11-летней девочки, с закрытым переломом бедра и ушибом позвоночника.

В ходе проверки полицейские установили, что травмы школьница получила на приостановленном строительном объекте, где оступилась и упала с высоты третьего этажа.

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, падение с высоты, дети
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