На проспекте Энгельса пенсионер на «ВАЗ» сбил 17-летнего студента

Накануне вечером, 16 марта около 18 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о ДТП у дома 98 по проспекту Энгельса, в котором пострадал студент.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 71-летний мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ», двигаясь по проспекту Энгельса от Выборгского шоссе в сторону Поклонногорской улицы, при повороте направо на Большую Озерную улицу, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнего студента-первокурсника колледжа.

В результате дорожного происшествия юноша получил травму головы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.