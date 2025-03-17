Выставка Дзовинар Бекарян «Желание, загаданное в Петербурге»

20 марта в 16:00 в Галерее «Общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) состоится открытие выставки известной художницы Дзовинар Бекарян, чье творчество давно уже стало неотъемлемой частью изобразительного искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга.

Выставка объединяет свыше 60 живописных и графических произведений разных лет, позволяет проследить развитие основных линий в творчестве художницы.

Ретроспектива приурочена к юбилею Дзовинар Бекарян: 23 февраля 2025 года ей исполнилось 85 лет.

Дзовинар Бекарян родилась в семье художников, но настоящая любовь к искусству и желание посвятить свою жизнь творчеству пришли к ней не сразу. Выбрать свой путь Дзовинар помогли друзья трагически погибшей матери, мечтавшей о художественном образовании дочери. С 1952 по 1958 гг. Дзовинар училась в Средней художественной школе при Академии художеств. После поступила на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, окончила институт по мастерской профессора А.А. Мыльникова. Всего в 26 лет Бекарян была принята в Союз художников. Это было высшее признание ее таланта, так рано в Союз художников не принимали. В 1970-80-ые гг. Дзовинар Бекарян была уважаемой персоной не только в художественных кругах, ее имя стало известно широкому кругу зрителей. На счету художницы множество выставок в СССР и зарубежных странах, работы Дзовинар Бекарян хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Музее городской скульптуры, Музее Ф.М.Достоевского, в Государственной Третьяковской галерее, других музейных и частных собраниях России, Болгарии, Германии, Израиля, США, Франции. И сейчас её вдохновенное творчество пользуется заслуженным вниманием, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства и эмоции. Произведениям художницы свойственны утонченная красота, декоративность и гармония образов, находящихся на грани между реальностью и сказочной фантазийностью.

Ключевой темой выставки «Желание, загаданное в Петербурге» является город. Для Бекарян Северная столица, без сомнения, является местом силы. Это неиссякаемый источник вдохновения, мечтательного настроения и любви. В романтических образах, созданных художницей, город предстает в своих лучших проявлениях. Поражает своей многогранностью, искренностью и добродушием. Он как будто преображается, становится чуточку лучше, скрывая недостатки окружающей действительности. Благодаря Бекарян город лишается границ для тех, кто хочет испытать настоящие чудеса. Это город вне привычных времени и пространства, он находится в особом «воображаемом» измерении Бекарян. На стыке прошлого и настоящего.

Несколько работ на выставке посвящены галантному XVIII веку. Прекрасные дамы и кавалеры в исторических костюмах, роскошные дворцовые интерьеры. Персонажи вымышленные, но художнице удивительным образом удается воссоздать атмосферу ушедшей эпохи.

Другой значимой темой для Бекарян является русская деревня. Пейзажи и жанровые сцены, представленные на выставке, передают поэтику русской природы и простой сельской жизни, неумолимо уходящей в небытие. Не менее интересной частью экспозиции станут натюрморты: художница экспериментирует с композицией и расположением предметов на холсте, создавая оригинальные решения. Несколько из натюрмортов специально написаны для юбилейной выставки и будут показаны впервые.

Отдельный блок выставки посвящен матери художницы – Дии Андреевне Бекарян, ученице Александра Осмеркина. В галерее «Общество поощрения художеств» будет показана часть её художественного наследия, которое бережно хранит Дзовинар. Это произведения, которые были созданы в годы Великой Отечественной войны и сразу после. В них прослеживается очень мягкое, женственное и какое-то импрессионистическое начало.

Выставка продлится до 10 апреля 2025 года.