На Загородном проспекте иномарка сбила 24-летнего пешехода

Сегодня утром, 17 марта около 08 часов 50 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о ДТП у дома 45 по Загородному проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 54-летний мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген», двигаясь по Загородному проспекту, около дома 45 совершил наезд на 24-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.