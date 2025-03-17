В Ленобласти в ДТП с грузовиком пострадал пассажир легковушки

Накануне днем, 16 марта около 14 часов 15 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с участием большегруза на 61-ом километре дороги «Зуево-Новая Ладога».

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ установили, что водитель автомобиля «Хундай Акцент», двигаясь со стороны города Кириши в сторону города Волхов, при выполнении обгона не учел скорость движения автомобиля и дорожные условия, в результате чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон Ауман» с полуприцепом.

В результате дорожного происшествия помощь медиков понадобилась 24-летнему пассажиру легкового автомобиля.

Медицинская помощь пострадавшему медики оказали на месте, его состояние оценивается, как удовлетворительное.

По факту ДТП проводится проверка.