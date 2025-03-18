Голкипер СКА Егор Заврагин признан лучшим вратарём игровой недели в КХЛ

Завершилась 27-я игровая неделя Континентальной хоккейной лиги, и по традиции были определены лучшие игроки. Вратарь СКА Егор Заврагин в первый раз в своей карьере стал лучшим – помог «сухарь» в матче с «Сочи» и победа невских армейцев над минскими динамовцами. «Питерец.ру» впечатлён показанным Заврагиным процентом отражённых бросков на прошедшей игровой неделе – более 98. Очередной случай проявить своё мастерство Заврагину может представиться уже 18 марта во встрече с «Трактором».

Ещё три лауреата – Алексей Маклюков, Олег Ли и Даниил Давыдов. Защитник магнитогорского «Металлурга» Маклюков за два матча набрал 2 (1+1) очка и показал «+4» полезности (важный для игроков обороны показатель!). «Магнитка» 15 марта разгромила «Куньлунь» со счётом 7:1, Маклюков забил в этом матче, Александру Петунину удался дубль.

Если Заврагину – 19 лет, то форварду «Амура» Олегу Ли – 34. Но и Ли лишь в первый раз в своей хоккейной карьере удостоен титула лучшего нападающего недели в КХЛ. Поигравший в своё время в СКА Ли в трёх матчах забросил пять шайб: в игре с «Барысом» Ли сотворил хет-трик. Игрок череповецкой «Северстали» Даниил Давыдов за три матча набрал 2 очка и стал лучшим новичком прошлой недели в КХЛ.







