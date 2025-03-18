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Питерец.ру » Экономика » Рубль укрепился на фоне геополитических событий

Рубль укрепился на фоне геополитических событий

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
mskgazeta.ru
Рубль серьезно укрепился за последнюю неделю: с чем это связано, и каковы перспективы?

«Питерец.ру» отмечает, что на фоне последних геополитических событий национальная валюта РФ продемонстрировала укрепление по отношению к доллару и евро. Политика Дональда Трампа с восстановлением связей с нашей страной – все это дало о себе знать и укрепило рубль. Так, курс доллара упал ниже 85 руб., чего не было давно.

Среди ключевых причин укрепления рубля можно выделить также меры ЦБ РФ, направленные на стабилизацию валютного курса, изменения в спросе и предложении на валютном рынке. Но, безусловно, определяющую роль сыграли геополитические факторы. Укрепление курса рубля за последнюю неделю стало приятной неожиданностью для многих участников финансового рынка.

Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции рубля в краткосрочной перспективе. Однако геополитическая ситуация остается нестабильной, и на рубль могут влиять различные внешние факторы. Поэтому важно сохранять осторожность и внимательно следить за развитием событий.

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