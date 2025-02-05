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Питерец.ру » Происшествия » В Луге поймали рецидивиста, подозреваемого в грабеже на автобусной остановке

В Луге поймали рецидивиста, подозреваемого в грабеже на автобусной остановке

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
В Лужском районе Ленобласти полицейскими задержан подозреваемый в грабеже на автобусной остановке

Вечером 2 февраля, около 20 часов к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о том, что около 19 часов 20 минут на автобусной остановке «пос. Межозерный», ограбили женщину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от  42-летней женщины, которая рассказала, что около 19 часов, когда она возвращалась домой и ожидала  автобус на остановке общественного транспорта «пос. Межозерный», напротив остановки остановилась автомашина «Рено». Из автомашины вышел неизвестный и, применив к женщине физическую силу, отобрал у нее сумку, в которой находились мобильный телефон «Redmi 10С», личные документы и денежные средства в размере 11 650 рублей, после чего с похищенным на автомобиле скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Днем 3 февраля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. около дома 38 по улице Володарского в городе Луга сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе,  за аналогичные преступления.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Лужский район, грабеж
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